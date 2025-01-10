Çorum'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesi neticesinde sabah saatleri itibari ile yoğun sis etkili oldu.



Sis sebebiyle Ankara-Samsun karayolu Çorum geçişi, D100 karayolunun Osmancık kesiminde ulaşım olumsuz etkilendi. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.



Trafik ekipleri ise görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü yollarda sürücülere dikkatli olmaları noktasında uyarıda bulundu.