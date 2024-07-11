Çorum'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Amasya'dan İstanbul'a giden Serkan G. idaresindeki 05 HN 700 plakalı yolcu otobüsü, D100 kara yolu Emniyet Kavşağı'nda, Salim Y'nin kullandığı 19 HA 099 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, otobüste bulunan araç kamerasıyla görüntülendi.

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