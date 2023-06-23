Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı | 1 çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Osmancık ilçesi Damatoğlu Çiftliği Gökbel mevkinde meydana geldi.
İstanbul yönünden Samsun’a giden Erdoğan Türker yönetimindeki 55 HR 655 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette giden Ali Eski yönetimindeki 57 EF 690 plakalı tuğla yüklü kamyona arkadan çarptı.
1 ÇOCUK ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüste bulunan Abdulaziz Demir (12) yaşamını yitirirken, şoför Erdoğan Türker, yolcular Hüseyin Balak, Furkan Çataloğlu, Ege Uygun, Evrim Uygun, Yasin İnan, Aziz Demir, Erkan Ünal ve Hatun Kozak yaralandı.
Yaralılar Osmancık ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Furkan Çataloğlu ile Aziz Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Otobüs
- Çorum