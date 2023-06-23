Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı | 1 çocuk yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı

Yaralılar Osmancık ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralılardan Furkan Çataloğlu ile Aziz Demir yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.