Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi öldü

Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da yolda yürürken rahatsızlanan kişi öldü

Irak uyruklu Abdullah Ghafoor Raad (25), Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta yürüdüğü sırada yere yığıldı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Raad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Raad'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakınları, Raad'ın solunum yollarından çeşitli hastalıkları olduğunu söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...