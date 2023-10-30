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Çorum'da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı

Çorum'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Yurt bahçesine çıkan öğrenciler olayı protesto etti.

Çorum'da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı
Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti

Aydın'da öğrenci yurdunda asansör kazası: Zeren Ertaş hayatını kaybetti

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Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalandı.

Asansörde 6 öğrenci içinde mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, yurt görevlileri tarafından kurtarıldı.

Yurt asansörünün arızalanması ve öğrencilerin mahsur kalmasına tepki gösteren çok sayıda öğrenci, yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti.

Çorum'da yurtta asansörde öğrenciler mahsur kaldı - 1

Yurda gelen Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazasıda, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan öğrenciler daha sonra yurtlarına geri döndü.

KYK yurdundaki asansör faciasının ardından öğrencilerden protesto

KYK yurdundaki asansör faciasının ardından öğrencilerden protesto

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