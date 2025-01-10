Çorum'da zehirlenme şüphesi: 12 öğrenci hastanelik oldu

Çorum'da 12 ortaokul öğrencisi, bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da zehirlenme şüphesi: 12 öğrenci hastanelik oldu

'un Kargı ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, okulun yakınlarındaki bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine bildiren 12 öğrenci, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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