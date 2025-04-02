Çorum'da zincirleme kaza

Kaza, Tokat-Sungurlu karayolu Zile kavşağında Ahmet Yaşar T. idaresindeki otomobil, kavşakta Murat Ç. yönetimindeki ve Melike E. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ahmet Yaşar T. ve Melike E. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.