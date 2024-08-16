Çorum'da zincirleme kaza: 14 yaralı

Çorum'da işçileri taşıyan minibüsün, otomobil ve TIR'a çarptığı kazada, 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da zincirleme kaza: 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Ankara kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

İşçi taşıyan Emirhan Keskin'in kullandığı minibüs, Derya Demirci'nin kullandığı otomobile çarptı.

Savrulan minibüs ardından park halindeki 19 ABC 966 plakalı TIR'a çarptı. Minibüste 12, otomobilde 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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