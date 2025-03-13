Çorum'daki büyük fabrika yangını kontrol altına alındı

OSB 16. Cadde'deki bir gıda firmasına ait fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Jandarma ekipleri, fabrika çalışanlarını servislerle tahliye ederken, dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise ayakta tedavi edildi.



ÇORUM VALİSİ ÇALGAN: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Yangın alanında incelemelerde bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, basın mensuplarına, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.



İhbar ile birlikte yangına Çorum Belediyesi ve Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye araçları ile hemen müdahale edildiğini belirten Çalgan, "İlk ihbar ile birlikte yangına 7 itfaiye aracı müdahale etti. Ayrıca özel şirketlere ait tankerler de yangın alanına sevk edildi. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Bir kişi de panik atak nedeniyle rahatsızlandı. 2 vatandaşımız Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki vatandaşımız da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi. " dedi.



Çalgan, soğutma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, "Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığından teknik heyet davet ettik. Bu ekip yarın yanan fabrika binasında incelemelerine başlayacak." ifadesini kullandı.