Çorum'daki feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Ömer Cebeci ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum -İskilip kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.

Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR

Kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.