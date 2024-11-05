Çorum'daki oyun parkında yangın: İki çocuk yakalandı
Çorum'da iki çocuk parktaki oyun grubunu yaktı. Çocuklar yakalanarak ailelerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Azerbaycan Caddesi’ndeki bir parkta oyun grupları alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Pakın yakınından geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangını 2 çocuğun çıkardığı belirlendi. Çocuklar yakalanarak ailelerine teslim edildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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