Çorum'daki patlamada hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Evli ve 3 çocuk babası Osman Keyinci'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akşemseddin Camisi'ne getirildi.



Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, buradaki tören öncesi Keyinci ailesine taziye dileklerini iletti.



İl Özel İdaresinden emekli olduğu öğrenilen Keyinci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası Ulu Mezarlık'ta defnedildi.



Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda dün doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana gelmiş, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 33 kişi yaralanmıştı.