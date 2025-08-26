Çorum'da yangın 5 ayrı eve sıçrradı

Çorum'da müstakil bir evde yangın çıktı. Yanındaki evlere de sıçrayan yangın, 5 eve hasar verdi.

'da müstakil bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki evlere de sıçradı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürülen yangında 4'ü metruk 5 evde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

