Cosa Nostra ile aynı sistem! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan kriptolu ağı deşifre oldu

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un cezaevinden örgütüne verdiği kriptolu talimatların nasıl gönderildiği tespit edildi. İtalyan polisi Boyun'un kayınbiraderi Efe Kantik'i gözaltına aldı.

Cosa Nostra ile aynı sistem! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan kriptolu ağı deşifre oldu
Barış Boyun çetesinden savcıya infaz emri!

Barış Boyun çetesinden savcıya infaz emri!

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'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un örgütünü yönetmek için izlediği yol deşifre oldu.

Boyun'un talimatlarını, aynı zamanda kayınbiraderi de olan örgüt üyesi Efe Kantik üzerinden gönderdiği şifreli notlar üzerinden verdiği ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Cezaevinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından İtalyan polisi harekete geçti.

Kantik geçen hafta gözaltına alındı.

Cosa Nostra ile aynı sistem! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan kriptolu ağı deşifre oldu - 1 İtalyan polisi o anların görüntülerini yayınladı

Efe Kantik'i üzerinden "Pizzini" adı verilen, şifreleme yöntemleriyle yazılmış notlar çıktığı bildirildi.

Bu notların, örgütün 'deki faaliyetlerini yürüten diğer örgüt yöneticilerine iletildiği düşünülüyor.

Cosa Nostra ile aynı sistem! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan kriptolu ağı deşifre oldu - 2 Cosa Nostra'nın liderlerinden Bernardo Provenzano

COSA NOSTRA'NIN LİDERİ DE KULLANIYORDU

Pizzini adı verilen yöntem 2000'li yıllarda 'da bir kez daha gündeme gelmişti.

Cosa Nostra isimli mafya oluşumunun Sicilyalı liderlerinden Bernardo Provenzano'nun da örgütüne cezaevinden mesajlar göndermek için bu yöntemi kullandığı tespit edilmişti.

Bu yöntem M.Ö. 60 yıllarında Julius Caesar'ın alfabedeki karakterleri üç basamak kaydırarak icat ettiği yöntemle aynı ilerliyor.

Cosa Nostra ile aynı sistem! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan kriptolu ağı deşifre oldu - 3 Efe Kantik

TÜRKİYE'DE BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

Efe Kantik aynı zamanda Barış Boyun'un kayınbiraderi.

Kantik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı göçe yardım ve yataklık, belge sahteciliği, cinayet dahil olmak üzere birçok suçtan aranıyor.

'de hakkında yakalama kararı bulunan Kantik, bu olay öncesinde 'da bulunuyordu.

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