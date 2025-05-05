Cosa Nostra ile aynı sistem! Barış Boyun'un İtalya'dan Türkiye'ye uzanan kriptolu ağı deşifre oldu

Barış Boyun çetesinden savcıya infaz emri! Haberi Görüntüle

İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'un örgütünü yönetmek için izlediği yol deşifre oldu. Boyun'un talimatlarını, aynı zamanda kayınbiraderi de olan örgüt üyesi Efe Kantik üzerinden gönderdiği şifreli notlar üzerinden verdiği ortaya çıktı. GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ Cezaevinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayın ardından İtalyan polisi harekete geçti. Kantik geçen hafta gözaltına alındı.

İtalyan polisi o anların görüntülerini yayınladı

Efe Kantik'i üzerinden "Pizzini" adı verilen, şifreleme yöntemleriyle yazılmış notlar çıktığı bildirildi. Bu notların, örgütün Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten diğer örgüt yöneticilerine iletildiği düşünülüyor.

Cosa Nostra'nın liderlerinden Bernardo Provenzano

COSA NOSTRA'NIN LİDERİ DE KULLANIYORDU



Pizzini adı verilen yöntem 2000'li yıllarda İtalya'da bir kez daha gündeme gelmişti. Cosa Nostra isimli mafya oluşumunun Sicilyalı liderlerinden Bernardo Provenzano'nun da örgütüne cezaevinden mesajlar göndermek için bu yöntemi kullandığı tespit edilmişti. Bu yöntem M.Ö. 60 yıllarında Julius Caesar'ın alfabedeki karakterleri üç basamak kaydırarak icat ettiği yöntemle aynı ilerliyor.

Efe Kantik

TÜRKİYE'DE BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR Efe Kantik aynı zamanda Barış Boyun'un kayınbiraderi. Kantik, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı göçe yardım ve yataklık, belge sahteciliği, cinayet dahil olmak üzere birçok suçtan aranıyor. Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Kantik, bu olay öncesinde İtalya'da bulunuyordu.