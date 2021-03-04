Cougar tipi helikopterler 3 kez düştü, 1 kez füzeli saldırıya uğradı: 4 olayda 37 şehit verildi

1990'lı yıllardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Cougar tipi helikopterlerin düşmesi sonucu bugüne kadar 37 asker şehit oldu.



31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu askeri taşıyordu.



Helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü.



Kazada Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yanı sıra 2'si albay olmak üzere toplam 13 asker şehit oldu.



BİR DİĞER KAZA İSE 29 NİSAN 2003'TE



Isparta'nın Eğirdir ilçesinden eğitim uçuşu için kalkan Cougar tipi helikopter yüksek gerilim hattına takıldı. Bu kazada da 4 asker şehit oldu.

1997'DE PKK'NIN SALDIRISINA UĞRADI



Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK'nın güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu.



İsabet alan helikopter düştü. Saldırıda 11 asker şehit oldu.



Cougar tipi helikopterler 1996 yılından bu yana envanterde.

Fransa'da üretilen ve genel maksat helikopteri olan Cougarlar genellikle arama kurtarma amaçlı kullanılıyor.

BİTLİS TATVAN'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ