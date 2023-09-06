Covid-19 geri mi dönüyor?: "Son iki haftada vakalarda 5-10 kat artış var"

Haber: Melike Şahin

Türkiye'de coronavirüs vakalarında artış var.

Test sayısının az olduğu bilinirken virüsün takibi eskisi gibi değil ancak doktorların gözlemleri covid vakalarının arttığı yönünde...



Türkiye'de ise Eris varyantının etkili olduğu ifade ediliyor.



2 HAFTADA REKOR ARTIŞ



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Serap Şimşek Yavuz, son 2 haftada vakaların 5-10 kat arttığını dile getirdi.



Bir dalga daha yaşandığını dile getiren Yavuz, panik olmaya gerek olmadığının da altını çizdi. Akılcı önlemler almak için verilere ihtiyaç olduğundan bahseden Yavuz, "Varyantlar arasındaki esas kaygı, halk arasında 'pirola' olarak geçen Pi varyantı. Çünkü 30 tane mutasyonu var." dedi.



Yavuz, şöyle devam etti:



"Omicron gibi kasıp kavurur mu acaba diye düşünüyorduk. Şu ana kadar öyle olmayacak gibi ümit oluştu."



YENİDEN COVID AŞISI OLUNMALI MI?



Covid-19 aşısı için de değerlendirmelerde bulunan Yavuz, mevcut aşıyı önermediklerini ifade etti. "Çünkü daha fazla o aşının yapılması yeni varyantlara immün yanıt verilmesini de bozabiliyor." diyen Yavuz, "Yeni aşı gelirse riskli grupların olmasını öneriyoruz." diye konuştu.

