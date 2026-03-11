Covid-19 salgınının üzerinden 6 yıl geçti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ilk vakası Türkiye'de 11 Mart 2020'de görüldü.

İki yıla yakın süre insanları evlerine kapatan salgında sağlık çalışanları hep sahadaydı. Salgın döneminde yüzlerce sağlıkçı hayatını kaybetti.

"EN ZOR DÖNEMİ BİZ GEÇİRDİK"

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Toy, pandemi döneminde sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin seferberliğini NTV'ye anlattı.

Türkiye'de 200 bin vatandaş ile 500'ün üzerinde de sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Toy, "Pandeminin en zor geçtiği iş kolu, bizim iş kolumuz. En zor dönemi biz geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlıkçıların acillerde gelen Covid-19 hastalarını kucakladıklarını ve tedavi ettiklerini bununla beraber virüse maruz kaldıklarını anlatan Toy, "Sosyal hizmetler alanında 20 gün kapalı devre çalıştılar. Huzur evlerindeki yaşlı hastalarımız ve çocuklarımız için çalıştıktan sonra 14 gün iş yerinde mahsur kaldılar." dedi.

SAĞLIKÇILARA ÜCRET ARTIŞI TALEBİ

"Biz sağlık çalışanları olarak pandeminin kahramanları ilan edildik ama sonra unutulduk." diye konuşan Toy, sağlık işçilerinin ücretlerinin iyileştirilmesini de talep edip şöyle konuştu:

“İnsanca yaşayacağımız bir ücret, insanca yaşayacakları bir çalıştırılma şartlarının oluşturulmasının en büyük vefa olacağını düşünüyoruz.”