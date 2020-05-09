Covid-19 şüphesiyle hastaneye gitti Kırım Kongo çıktı

Isparta'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan hasta, sağlığına kavuştu.



Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Tokel, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tokel, müdahaleye rağmen 17 Nisan'da hayatını kaybetti.Kovid-19 şüphesiyle götürüldüğü hastanede, KKKA olduğu anlaşıldı de aynı şikayetler görülmesi üzerine Covid-19 şüphesiyle Isparta şehir Hastanesine götürüldü.

Yapılan test sonucunda Tokel'e KKKA teşhisi konuldu. Tokel 10 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisin ardından normal servise alındı.

Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanı Dr. Kemal Avşar, köyde yaşayanların kene ısırmalarına dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.



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