Covid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süreleri kısaldı

Sağlık Bakanlığı tarafından covid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.



Buna göre aşısız veya eksik aşılı covid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.



Covid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.



Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.



PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

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