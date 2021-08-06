Covid-19 yoğun bakım sorumlusu uyardı: Genç hastaların yüzde 100'ü aşısız

Son dönemde yaz mevsimiyle birlikte Covid-19 önlemlerine uyulmaması ve halkın bir kesiminin aşıya karşı olumsuz tutumu, günlük vakaların artmasına neden oldu. Yoğun bakıma yatan hastaların büyük kısmı da gençlerden oluşmaya başladı.



Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 54 yataklı Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi tamamen dolarken, büyük bölümünü aşı olmayan genç hastaların oluşturduğu belirtildi.



''SON İKİ AYDA GENÇ HASTA ARTTI''



Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, 3 ay öncesinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 40'lar seviyesindeyken, haziran ayından itibaren vaka sayısının artmasıyla tekrar yüzde 100'e ulaştığını söyledi.



6 ay öncesine göre en büyük farkı yoğun bakıma yatan kişilerin yaş ortalamasında gördüklerini kaydeden Özcan, ''Önceden 65 yaş ve üzerini yoğun bakıma kabul ederken özellikle son 2 ay içinde genç hastaları kabul ettik. Geçen ay 2 tane 18 yaşında yoğun bakım tedavisi gerektiren hastamız oldu'' dedi.

''YOĞUN BAKIMDAKİ GENÇ HASTALARIN YÜZDE 100'Ü AŞISIZ''

Prof. Dr. Ayşe Özcan, şu anda ağırlıklı olarak 30-40 yaş civarında hastaları kabul ettiklerini ve bu hastaların da yüzde 100'ünün aşısız olduğunu söyledi.

Özcan, bugüne kadar yoğun bakıma 18 yaşında hiç hasta almadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

''Yoğun bakıma yatan genç hastaların yüzde 100'ü aşısız diyebilirim. Buraya yatıp aşılı olan yaşlı hastalarımız da oluyor ama bunların çoğu ileri yaş hastalar ve çoğunlukla ek hastalığı olan hastalar oluyor. Yani aşı aslında yaşlıları da ciddi anlamda koruyor ama ek hastalık eklendikçe yoğun bakım ihtiyacı o hastalarda da artıyor. Bizim yoğun bakıma kabul ettiklerimizden gördüğümüz genç hastaların yüzde 100'ü aşısız olanlar.''



''AŞI OLMADIKLARI İÇİN PİŞMANLAR''



Şu anda yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 42 olduğunu belirten Prof. Dr. Özcan, ''Burada yatan en genç 30'lu yaşlarında iki hastamız bulunuyor. Biri 31 yaşında diğeri ise 33 yaşında. Bunlar genç hastalar. Hiçbir ek hastalıkları yok. Kullandıkları hiçbir ilaç yok ama şu anda bir tanesi suni solunum cihazına bağlı; yüzüstü pozisyon dediğimiz özel pozisyon ile akciğerini düzeltmek için tedavisine devam ediyoruz. Diğer hastamız da maalesef daha ağır durumda'' diye konuştu.

Aşısız olup yatan genç hastalara hem çok şaşırdığını hem de çok üzüldüğünü dile getiren Özcan, ''Aslında buraya yattıktan sonra kendileri de üzülüyorlar. Aşı olmadıkları için pişmanlar" dedi.

''AŞI OLMAYI ERTELEYEMEYİZ''

Prof. Dr. Ayşe Özcan, gençlere aşı olmaları çağrısında bulunarak şunları söyledi:

''Pişmanlıklarını kesinlikle yüzlerinde görüyoruz. 'Neden olmadığımı bilmiyorum', 'Keşke olsaydım', 'Bunları yaşayacağımı bilseydim kesinlikle aşı olurdum' diyorlar. Bazısı komşusundan etkilenmiş. Bazısı internette okuduğu bazı yanlış bilgilerden, yanlış yönlendirmelerden etkilenmiş ve aşı olmayı ertelemiş. Şu durumda aşı olmayı erteleyemeyiz.

''SALGIN ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE TEKRAR AKTİFLEŞTİ''

Salgın çok ciddi bir şekilde tekrar aktifleşti. Genç hastalarda yoğun bakım hasta sayıları da arttı. Aşı olmayı asla ertelemeyi düşünmeden ve Sağlık Bakanlığı da her yaş grubuna bu aşı imkanını sunmuşken bunu mutlaka hızla değerlendirmek lazım.''