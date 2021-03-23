Covid sonrasına dikkat: Tıp dünyası yeni hastalıkla karşı karşıya

Covid-19 geçirenlerin "Post Covid" olarak adlandırılan sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirtildi.

Konuyla ilgili Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkan Yardımcısı Zeynep Gökcan Çakır bir açıklama yaptı.

Çakır, Covid-19 geçirip testi negatife dönenlerin, hastalıktan tamamen kurtulamadığını söyledi.

"Post Kovid sendrom diye tüm dünyada üzerine çalışmalar yapılan, yeni tanımlanmaya başlanan ve yavaş yavaş şekillenen yeni tıbbı durumla karşı karşıyayız" diyen Çakır, "Covid-19'u kolay uğurlayamadık, bir müddet de Post Kovid bulgularla uğraşacağız. Bu bulgular, Covid-19 hastalığını da andıran ağrı, halsizlik, yorgunluk, günlük işlerde çabuk yorulma, göğüs, kas, eklem gibi her bölgedeki ağrılar ile psikolojik bozukluklar" ifadelerini kullandı.

HASTALARIN YARISINDA PSİKOLOJİK SEMPTOM

Çakır, Post Covid'e ilişkin corona virüs vakalarının fazla olduğu Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde dikkat çekici bilimsel çalışmalar yapıldığını aktardı. ABD'de yapılan çalışmada hastaların yarısında psikolojik semptomların ortaya çıktığını aktaran Çakır, bu hastaların yüzde 5'inin ise yeni bir psikolojik tanı aldığını dile getirdi.



Fransa'da Covid-19 geçiren hastaların yüzde 30'unda uyku bozukluğu tespit edildiğini anlatan Çakır, "ABD'de yapılan çalışmada ise Covid-19 geçiren ve Post Covid sendromlarıyla başvuran hastaların yüzde 68'inde uyku bozukluğu, günlük işlerini yapacak efor bulamama ve konsantrasyon güçlüğü gibi ciddi şekilde hayat kalitesinde bozulma görülmüş." diye konuştu.

"TIP DÜNYASI YENİ BİR HASTALIKLA KARŞI KARŞIYA"

Çakır, Post Covid'e yönelik ciddi bilimsel çalışmaların, önemli bulguları olan yeni bir hastalık türüyle tıp dünyasının karşı karşıya olduğunu gösterdiğini vurguladı.

SAÇ DÖKÜLMESİ BİLE VAR



Covid-19'u atlattıktanlarda, hastalığa bağlı nefes darlığı ve akciğerlerde hasarın bir müddet daha devam ettiğine işaret eden Çakır, şöyle devam etti:



"Post Covid bunlardan bağımsız. Covid-19 hastalığı sonrası iyileştiğiniz ve testinizin negatifleştiği dönemde, her zamanda hastalığın şiddetiyle örtüşmeyen bulgularla ortaya çıkıyor. Bunlar saç dökülmesinden, koku alma ve onun eşlik ettiği iştah bozukluğundan psikiyatrik semptomlara kadar çok çeşitli bulgular. Buna Post Covid sendrom ya da uzamış Covid diyoruz. Artık yeni hastalığımız oldu."



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