Covid yoğun bakımında ECMO arıza yaptı, doktorların elle müdahalesi hayat kurtardı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nda görevli 3 çocuk babası 41 yaşındaki Ahmet Toptaş, 2 Ağustos’ta corona virüse yakalandı. Tedavisine önce evde başlanan ardından hastanede devam eden Toptaş’ın durumu ağırlaşınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesine transferi yapıldı. Entübe edildiği halde akciğerlerindeki durumun çok ilerlemiş olması nedeniyle Toptaş, Ekstrakorporal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) cihazına bağlandı. Ancak hiç kimsenin beklemediği çok nadir görülen bir durum yaşandı ve cihaz arıza verdi. O anlar da hastayı hayata bağlamak için devreye Cerrahpaşa’nın doktorları girerek cihazı elle çalıştırmaya devam etti.



2 saat cihazı elle çalıştırdılar, hastanın hayatta kalmasını sağladılar

Yaklaşık 2 saat boyunda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hastayı hayatta tutabilmek için tüm ekip sırasıyla cihazı çevirmeye başladı. Fiziki güç de gerektiren işlemi tüm ekip cihaz manuel moddan çıkana kadar dönüşümlü olarak yapmayı sürdürerek hastanın hayatta kalmasını sağladı.

Sürecin ardından cihazdaki sıkıntı giderilirken cihazı bizzat elle çeviren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Ozan Onur Balkanay o anları anlattı. Balkanay, hastanın olumsuz tablosunun üzerine cihazda yaşanan sorunun kendilerini karamsarlığa itse de bugün hastanın durumun çok iyi olmasının kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.



"2 SAATLİK BİR SÜREÇTE ELLE MÜDAHALE DEVAM ETTİ"



Cihazın arıza vermesi nedeniyle elle çalıştırarak tedaviye devam eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Ozan Onur Balkanay, “Çok nadir de olsa karşılaşabildiğimiz cihazın manuel, elle çalıştırılma gerekliliğinin olduğu bir dönemde oldu. Bu da tüm sağlık ekibini aslında karamsarlığa iten bir süreçteydi. Hastadan artık umudumuzu kestiğimiz bir noktaya doğru ilerliyordu. Buna rağmen mücadeleyi kesmedik ekipçe, yaklaşık 2 saatlik bir süreçte bu elle müdahale devam etti. Sonraki süreçte çok hızlı bir toparlama gördük hastada, akciğerleri neredeyse tomografilerini hatırlayan hocaların inanamayacağı düzeyde hızlı bir şekilde iyileşti. Bize tekrar o bildiğimiz gerçeği, mücadelenin son noktaya kadar vazgeçmeden devam edilmesi gerektiğini sonuçta söz konusu olanın bir insan hayatı olduğunu tekrar hatırlatmış oldu ve yüzümüzü güldürdü" dedi.

"O YORGUNLUĞA, O MÜCADELEYE DEĞDİ"



Tüm ekinin hasta için büyük bir mücadele verdiğini anlatan Doç. Dr. Balkanay, “Ciddi yorucu bir iş aslında, fiziksel güç gerektiren dönüşümlü, bütün ekip elemanlarının sırayla yaptığı bir süreç. Kendimizi kötü hissettiğimiz her anda bir durup düşünüp aklımıza hastayı getiriyoruz. O yorgunluğa, o mücadeleye değdi. Aşılama olmazsa olmaz, bizim ihtiyacımız olan destek. Bizde toplumdan bunu bekliyoruz" diye konuştu.



"NEREDEYSE KAYBEDİLECEK BİR HASTAYDI"



Hastanın çok olumsuz bir tablodayken çok hızlı bir iyileşme süreci geçirdiğine dikkat çeken Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Bir gece yarısı durumunun daha da ağırlaşması üzerine başka bir hastaneden nakil oldu. İlk 24 saat içinde oksijenlenmesi giderek bozulunca ve diğer yöntemlerle de başa çıkamayınca ekipçe ECMO’ya bağlamak kararı aldık. 6-7 günlük bir ECMO süreci geçirerek hastayı daha sonra ECMO’dan ayırarak hayata bağlamış olduk. Aslında neredeyse kaybedilecek bir hastaydı, akciğerleri tamamen yok olmuştu. Hiçbir zaman hiçbir hastamızdan vazgeçerek başlamayız işe hep bir umutla hareket ederiz. Vazgeçmedik, çabaladık ve başardık. Vermek istediğimiz mesaj bilime inanmaları ve aşı olmaları olacak” dedi.

“SAATLERCE ELLERİYLE MAKİNEYİ ÇALIŞTIRARAK BENİ HAYATTA TUTMUŞLAR”



Zorlu süreçlerin ardından yoğun bakımdan çıkarılan kendisi için büyük mücadele veren tüm ekibe teşekkür ederek Ahmet Toptaş, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakımına yatırmışlar, ECMO cihazına bağlamışlar, ECMO cihazda sorun çıkınca Ozan hocam saatlerce elleriyle makinayı çalıştırarak beni hayatta tutmuş. Yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.