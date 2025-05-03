Çözünebilir balıkçı ağı projesi TEKNOFEST şampiyonu oldu

Oünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor. Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.



Festivalde 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu.



Teknoloji üretme ve geliştirme yolculuğunda 1083 yarışmacının oluşturduğu 268 finalist takım kıyasıya rekabet etti.



"PAGİT Spektrum: DEEPNETS" takımı, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde çözünebilir balıkçı ağı projesiyle birinci oldu.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Hakan Çevik, Umut Günay, Barış Can Gökçe, Beril İralgil, Özge Göksu ve İrem Akalan'dan oluşan takımın danışmanlığını Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt yaptı.



MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, TEKNOFEST KKTC'de 4 projeyle finale kaldıklarını belirterek, "Tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Onların finale kalmış olması bizim için çok büyük başarıydı. Bu başarıyı bugün birincilikle de taçlandırmış olduk, gurur duyuyoruz." dedi.

