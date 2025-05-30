CTE 2025 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav duyurusu

CTE tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;



Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı" yapılacaktır.



Bu doğrultuda; görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavıyla ilgili; kontenjanlar, sınav tarihi, saati, süresi ile yazılı ve sözlü sınav konularına ilişkin detaylar https://cte.adalet.gov.tr internet adresimizden bilahare duyurulacaktır.