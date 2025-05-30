CTE 2025 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav duyurusu
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2025 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin duyuruyu yayımladı. Yapılan duyuruya göre, CTE 2025 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınav tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecek.
CTE 2025 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin duyuru yayımlandı.
CTE tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı" yapılacaktır.
Bu doğrultuda; görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavıyla ilgili; kontenjanlar, sınav tarihi, saati, süresi ile yazılı ve sözlü sınav konularına ilişkin detaylar https://cte.adalet.gov.tr internet adresimizden bilahare duyurulacaktır.
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