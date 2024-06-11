CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) müdür ve müdür yardımcısı tayinleri belli oldu

CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) müdür ve müdür yardımcısı tayinleri belli oldu. 290 müdür ve müdür yardımcısının kapsayan kararname çalışmaları cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edildi.

CTE (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) müdür ve müdür yardımcısı tayinleri belli oldu

infaz kurumu birinci ve ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarının hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle naklen atamaları veya geçici görevlendirilmeleriyle ilgili çalışma tamamlanarak, açıklandı.

2024 yılı Ceza İnfaz Kurumları 241 birinci ve ikinci müdür ile Denetimli Serbestlik 49 müdür ve müdür yardımcılarına ilişkin olarak yapılan atamalar tamamlandı. 290 müdür ve müdür yardımcısının kapsayan kararname çalışmaları cte.adalet.gov.tr adresinden ilan edildi.

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