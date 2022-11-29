CTE tarihi güncelledi: Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, süre uzatıldı mı?

Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresiyle ilgili açıklama geldi.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 30 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı.

DUYURUNUN DETAYLARI



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.