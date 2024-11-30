Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye geldi.



Ünlü, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.



İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hastaneden taburcu olan Cübbeli Ahmet, "Akşam sohbet var onu yayın." dedi