Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ünlü, "Akşam sohbet var onu yayın." dedi

Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye geldi.

Ünlü, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneden taburcu olan Cübbeli Ahmet, "Akşam sohbet var onu yayın." dedi

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