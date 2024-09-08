"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yumruklu saldırı

Küçükçekmece'de bir dernekteki sohbet programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yumruklu saldırı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi. A.A. polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait x platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

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