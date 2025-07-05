Çubuklu-İstinye arabalı vapur kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'na ilişkin açıklama yapıldı.



Şehir Hatlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız." ifadesine yer verildi.



İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyor.