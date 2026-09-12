Çubuklu-İstinye arabalı vapur seferleri geri dönüyor

Çubuklu -İstinye arabalı vapur seferleri yeniden başlayacak.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, seferlerin ekim ayında yeniden başlayacağını açıkladı.

Hattın yeniden hizmete alınması için bir yıldır çalıştıklarını söyleyen Gürzel, "Kimin yaptığı değil, Beykoz'umuzun kazanması önemli. Arabalı vapurumuz yeniden seferlere başladığı gün hep birlikte sevineceğiz." dedi.

Resmi açıklamanın ve sefer başlangıç tarihinin önümüzdeki süreçte İBB ve Şehir Hatları tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

SON SEFER GEÇEN YIL YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları tarafından işletilen arabalı vapurlar hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyordu.

Seferler, artan maliyetler gerekçe gösterilerek sonlandırılmıştı .

Bu kararın ardından aynı hatta deniz dolmuşları hizmet vermeye başlamıştı.