Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Bu saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail’in Katar’da Hamas heyetine yönelik düzenlediği saldırıya yönelik açıklama geldi.

"Saldırıyı lanetliyoruz" denilen açıklamada, "Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir." denildi.

Saldırı ile birlikte, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız.



Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"NETANYAHU VE ÇETESİNİN BARBAR BİR YÖNETİM OLDUĞUNU İSPATLIYOR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bugün Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği menfur hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.



Paylaşımında Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Bu alçak saldırı, uluslararası hukukun ve kardeş Katar’ın egemenliğinin açık bir ihlalidir.

Tıpkı Suriye, Yemen ve İran’a yaptığı hukuk dışı askeri operasyonlarda oluğu gibi İsrail, ateşkes müzakerelerinin devam ettiği sırada, barış için büyük gayret sarf eden Katar’ı vurarak, Orta Doğu’da barış, huzur ve istikrar istemediğini bir kez daha göstermiştir.



Netanyahu ve çetesi, adalet, barış ve insanlıktan nasibini almamış barbar bir yönetim olduğunu ispatlamaktadır."

CEVDET YILMAZ: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in hukuk dışı eylemlerine devam ettiğini söylerken, "İsrail’in, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirdiği saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.



Yılmaz, "İsrail’in saldırganlığına karşı, uluslararası kurumları ve sorumlulukla hareket eden tüm ülkeleri etkili tavır almaya davet ediyoruz." ifadelerini de kullandı.



"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz. İsrail'in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır." ifadelerine yer verdi.

BURHANETTİN DURAN: TÜM ÇABALARI BALTALAMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla saldırıyı kınadı.



Duran, "Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar’ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için tüm çabaları baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.