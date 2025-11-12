Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, dün Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri rahmetle andı.

Erdoğan şehit askerlerin isimlerini tek tek saydı.

"YÜREKLERİMİZDEKİ YANGINI TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık; Karabağ Zaferi'nin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Hepimizin başı sağ olsun. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Acımızı kalbimize gömüyoruz.” dedi.

"19 ŞEHİDİMİZİN NAAŞINA ULAŞTIK"

Uçağın kara kutusunun bulunduğunu ve incelemelerin başlatıldığını söyleyen Erdoğan, “Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.” diye konuştu.

"MİLLETİMİZ YALANLARA KARŞI UYANIK OLMALI"

"Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler." diyen Erdoğan “Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi de var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan "Siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var." diyerek şöyle devam etti:

“Seleflerine kıyasla yeni genel başkanın Türk siyasetinin en ağzı bozuk en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın zayıf karakterine veriyoruz.”

EMLAK VERGİSİ DÜZENLEMESİ YOLDA

Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili çeşitli tepkiler yükseldiğini belirterek “CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız.” dedi.