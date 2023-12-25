"Çukur Çetesi" çökertildi: 43 gözaltı

11 MİLYAR TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞI

Şüphelilerin mağdurlardan alacaklarını hile, tehdit ve cebirle tahsil ettiklerini, verdikleri çeklerin günü geldiğinde "konkordato" ilan ederek borçtan kurtulmaya çalıştıklarını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin diğer ülkelerden Türkiye'ye "Hawala" yöntemi ile kara para transferi yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelilerin "tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli yağma" suçlarından gelir elde ettiğinin belirlendiğini kaydeden Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyon sonucunda 3 tabanca, 15 av tüfeği, 85 tapu, 680 senet, 380 çek, 18 bin 500 araç satışı sözleşmesi, 800 vekaletname, 80 banka cüzdanı, 60 kredi kartı, 2 kripto para soğuk cüzdan, 80 para transferi içeren ajanda, 66 cep telefonu, 36 bin dolar ve 80 bin lira ile çok sayıda altın ve pırlanta içeren ziynet eşyası ele geçirildi.

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan el ettikleri yaklaşık 11 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

