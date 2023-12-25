Çukur Çetesi’ne jandarma operasyonu: Turistik ilçelerde 11 milyar liralık vurgun

Antalya’nın turistik ilçelerinde tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarından 11 milyar lira gelir elde ettikleri tespit edilen Çukur Çetesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çetenin, suçtan elde ettiği şirketler, tatil sitesi ile çok sayıda taşınmaz ve araca el konuldu.

Çukur Çetesi’ne jandarma operasyonu: Turistik ilçelerde 11 milyar liralık vurgun

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Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile toplam 404 personelin katılımıyla Çukur Çetesi’ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde düzenlendi.

Antalya Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını silahlı olarak işlediği belirlenen çeteye yönelik araştırmada, 25 mağdur ile 48 şüpheli belirlendi.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla, şüphelilerin çoğu gözaltına alındı.

11 MİLYAR LİRALIK GELİR

Farklı ülkelerden ’ye “Hawala” yöntemiyle para transfer edip, suçtan elde edilen gelirleri akladıkları da tespit edilen ve Çukur Çetesi olarak adlandırılan örgütün 2 lider, 12 yönetici, 5 tahsildar, 29 üye olmak üzere toplam 48 şüpheliyle faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin bugüne kadar örgütlü olarak işledikleri suçlardan yaklaşık 11 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgütün suçtan elde ettiği AVM arazisi, bungalov evlerin bulunduğu tatil sitesi, 185 taşınmaz, 208 araç ile banka hesapları olmak üzere 81 şirkete el koyulduğu, söz konusu şirketlere kayyım ataması yapılacağı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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