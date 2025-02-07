Çukura düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otladığı sırada çukura düşen büyükbaş hayvan, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Çukura düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Olay, Boyabat ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otladığı sırada çukura düşen bir inek gece boyunca burada mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde ineğin çukurda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar bölgede bulunan bir şantiyeden yardım istedi.

Çukurda mahsur kalan inek, şantiyede bulunan kepçe ile kurtarıldı.

Yapılan kontrollerin ardından ineğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

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