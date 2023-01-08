Çukura düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de 10 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ferhatpaşa Mahallesi 77. Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, boş arazi içindeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki foseptik çukurundan ses duyan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Büyükbakkalköy istasyonundaki İtfaiye ekipleri, kısa sürede köpeği çukurdan çıkardı.
Kurtarılan köpek İtfaiye istasyonuna götürüldü. Veteriner hekime gösterilen köpek tekrar mahalleye götürüldü.