Çukura düşüp can veren Eda Nur'un ölümüne ilişkin 3 İBB çalışanına soruşturma izni

Menekşe Parkı'nda, 26 Nisan'da belediye tarafından açılan içi su dolu çukura düşmesi sonucu Gezer'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.



Bu kapsamda, İstanbul Valiliği, İBB'de çalışan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D, Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında soruşturma izni verdi.



Valilikçe verilen soruşturma izni belgesi ise savcılığa gönderildi.



Belgede, olayın geçtiği bölgenin Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olması nedeniyle, sözleşme gereği yerine getirmesi gereken denetim, gözetim, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için gereken talimatları yeterince vermediği gerekçesiyle Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Z.D. hakkında soruşturma izni verildiği belirtildi.



Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ve Bölge Şefi T.Y. hakkında ise talimat verilmesi sırasında orada bulunmaları ve talimattan haberdar olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmadıkları, personel görevlendirmedikleri, talimatın takibini yapmadıkları, denetim ve takip görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildiği belgede yer aldı.