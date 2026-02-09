Çukurlar kabus oldu. Valinin makam aracı da yolda kaldı

Gece Nevşehir yönünde ilerleyen araçlar yolda oluşan yağmur suyu dolu çukurları fark edemedi. Çukura giren araçlardan 5’inin lastikleri patladı, ön aksamları hasar gördü. Sürücüler yakındaki akaryakıt istasyonuna ilerleyip yardım istedi.

Kısa süre sonra bölgeden geçen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in içinde bulunduğu makam aracı da aynı çukurlara girdi ve iki lastiği birden patladı. Sivas Valisi Şimşek, Nevşehir Valiliği'nin gönderdiği yeni makam arabası ile yoluna devam etti. Polis,, çukurun çevresine dubalar yerleştirerek güvenlik önlemi aldı.

Sürücüler, çukurların bölgede uzun süredir tehlike oluşturduğunu belirterek, onarım çalışmalarının zamanında yapılmamasına tepki gösterdi.