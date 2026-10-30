Çukurova Belediye Başkanvekili belli oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk iddialarıyla başlattığı Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 19 Ekim Pazartesi sabah saatlerinde belediyeye operasyon düzenlenmişti. Aralarında Belediye Başkanı Emrah Kozay ile önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 şüphelinin tutuklanmıştı. Kozay ise tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI

Çukurova Belediye Meclisi'nde ise bugün başkanvekili seçimi vardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, seçim öncesi belediye binası önünde yaptığı açıklamada ilke ve prensip olarak bir belediyenin hangi parti tarafından kazanılmışsa, halkın oy verdiği adayın partisinin belediyede kalmasının doğru olduğunu söyledi.

CHP'YE GEÇTİ

Seçimde CHP Grubu meclis üyesi Sıtkı Keskin’i, Yeni Parti Grubu ise meclis üyesi Feramuz Oran’ı aday gösterirken Cumhur İttifakı ise aday çıkarmadı.

Seçimin ilk turunda Feramuz Oran 18, Sıtkı Keskin 8 oy alırken, 9 boş, bir geçersiz oy kullanıldı. Seçimin ikinci turunda Oran 15, Keskin 11 oy alırken 9 boş bir geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü tura kalan seçimde Feramuz Oran 16, Sıtkı Keskin 11 oy alırken, 9 boş oy çıktı. Dördüncü ve son turda Oran 17 oy alırken, CHP’li Sıtkı Keskin 19 oy ile belediye başkanvekili seçildi.

"HEP BERABER ÇUKUROVA DİYECEĞİZ"

Belediye başkanvekili seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Keskin, “Hem CHP’li meclis üyeleri hem de mecliste grubu bulunan diğer partilerin meclis üyeleri buradaki iradeye sahip çıkmıştır. Bu irade CHP’nin 31 Mart seçimlerinde gösterdiği iradedir." dedi.

Çukurova Belediyesi'nin bir kişilik yönetimle ya da tek başına olacak yönetimle yönetilemeyeceğine vurgu yapan Keskin, şöyle devam etti:

“Bizim şiarımız ‘Beraber Çukurova’dır. Ayrımız gayrımız olmadan örgütlerimizi göz önünde bulundurarak, Çukurova’nın her sokağına inerek, Çukurovalı ile birlikte ve CHP’nin 6 okuna şiar ederek görevimizi tüm partilerin meclis üyeleri ile birlikte yürüteceğiz. Hep beraber Çukurova diyeceğiz.”