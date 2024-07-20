Çukurova Havalimanı açılıyor

800 hektarlık alan üzerine inşa edildi. Bölge turizminin ve ihracatın arttırılması hedeflendi. 8 milyon yolcu kapasiteli Çukurova Havalimanı 10 Ağustos'ta açılıyor.



Çukurova Havalimanı kamu kaynağı kullanılmadan yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Pistin uzunluğı 3 bin 500 metre. Bu sayede en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi rahatlıkla iniş kalkış yapabilecek.



Başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm bölgeye hizmet vermesi planlanan havalimanı, 8 milyon yolcu kapasitesine sahip. Sistemleri aktif edilmeye başlandı ve açılış için son hazırlıklar hızlandırıldı.



Havalimanı bölgede ve ülke genelinde 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük katkı verecek. Kargo uçaklarının Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak.



10 Ağustos'ta hizmete girmesi planan Çukurova Havalimanı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.