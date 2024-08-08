Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede, ne zaman açılacak?

Türkiye 58. havalimanına 10 Ağustos'ta kavuşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını belirterek, "Havalimanı, 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek." ifadesini kullandı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede, ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Çukurova Uluslararası 'nın, 'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58. kapısı olacağını vurguladı.

Bakanlıkça yılın başından bu yana, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldığını, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldığını anımsatan Uraloğlu, "Şimdi de ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, 2002'de 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 sonunda 214 milyonu aştığına ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğine işaret ederek, bu yılın 7 ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, bu yıl sonu itibarıyla hava yoluyla 230 milyonun üstünde yolcu taşınmasını öngördüklerini ifade etti.

ÇUKUROVA HAVALİMANI NEREDE?

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 'in Tarsus ilçesinin Karsavran Mahallesi yakınlarındadır.

Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

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