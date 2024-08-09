Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor | Bakan Uraloğlu NTV'de: Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

Çukurova Uluslararası Havalimanı yarın açılıyor | Bakan Uraloğlu NTV'de: Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu NTV ekibinden Sibel Can'ın sorularını sorularını yanıtlıyor.

Uraloğlu özetle şunları söyledi:

"Çukuroava bütün bölgeye hizmet edecek. Değişen ve gelişen seyahat taleplerini karşılamak için bu havalimanını hayata geçirdik.Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyon olacak.

2013 yılında altyapı çalışmasını başlattık. Sonra üst yapı çalışmasını yap-işlet-devret modeliyle ihale ettik. Ancak alan firma bu işi yürütemedi. O işi tasviye etmek zorunda kaldık. Orada biraz geciktik maalesef. Burada 244,5 milyon euroluk bir yatırım gerçekleştirdik.

25 yıllık işletme sürecinde de yaklaşık 290 milyon liralık kira gelirini Hazine'ye kazandırmış olacağız."

ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI NE OLACAK?

Orası havacılık anlamında kullanılmaya devam edilecek. Daha çok pilotaj eğitimi ile ilgili çalışmalara ev sahipliği yapacak. Ekim ayında orada TEKNOFEST yapılacak.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Kapalı kalması bizi çok mutlu etmiyor. Çok fazla uzamasını biz de istemiyoruz. 3 toplantı yaptık, belli bir noktaya geldik. Bugüne nasip diyelim.

İÇİN BİR ADIM ATILACAK MI?

Bir ajandamız yok, yapılmış olan bir hazırlık yok."

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