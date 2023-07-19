Çukurova Üniversitesi'ndeki yangının nedeni belli oldu

Emniyetteki ifadesinde, yangını yanlışlıkla çıkardığını öne süren Ozan T.'nin, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ise yüzde 90 zihinsel engelli olduğu belirlendi.



Ozan T.'nin 10 yaşında yüksek ateş nedeniyle havale geçirip, engelli kaldığı belirtildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan Ozan T., cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ailesine teslim edildi.

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