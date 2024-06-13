Cuma günü karne alacaktı: 8 yaşındaki çocuğun acı sonu

Kaza, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle çocuk bir müddet sürüklendi, otomobilin altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



BİR GÜN SONRA KARNESİNİ ALACAKTI



Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne Nur'un, Ünye ilçesindeki Anafarta İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi olduğu, kazada hayatını kaybetmeseydi bir gün sonra karne alacağı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.