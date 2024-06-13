Cuma günü karne alacaktı: 8 yaşındaki çocuğun acı sonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 1'inci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Cuma günü karne alacaktı: 8 yaşındaki çocuğun acı sonu

Kaza, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş'a (8), Murat G.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Kazanın şiddetiyle bir müddet sürüklendi, otomobilin altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Defne Nur'un cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR GÜN SONRA KARNESİNİ ALACAKTI

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin iki çocuğundan biri olan Defne Nur'un, Ünye ilçesindeki Anafarta İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi olduğu, kazada hayatını kaybetmeseydi bir gün sonra karne alacağı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Gölette cansız bedeni bulundu

İstanbul'da trafiğe Kurban Bayramı düzenlemesi

İstanbul'da trafiğe Kurban Bayramı düzenlemesi

Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

Eyüpsultan’da yangın: Mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardı

5.5 milyon TL'lik dolandırıcılık: Sahte karavan çetesi üyeleri tutuklandı

5.5 milyon TL'lik dolandırıcılık: Sahte karavan çetesi üyeleri tutuklandı

1 buçuk tonluk "Paşa", Kurban Pazarı'nın gözdesi oldu: Fiyatı dudak uçuklattı

1 buçuk tonluk "Paşa", Kurban Pazarı'nın gözdesi oldu: Fiyatı dudak uçuklattı

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! İşte başvuru ayrıntıları

Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! İşte başvuru ayrıntıları

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...