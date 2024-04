Cuma Mesajları: Mübarek Cuma günü dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa, uzun, cuma mesajı seçenekleri

En güzel cuma mesajları, cuma namazı saatlerine yaklaşılırken, sevdikleriyle güzel dilekleri paylaşmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Güncel ve yeni cuma mesajları ile sevdiklerinize, yakınlarınıza gönderebileceğiniz en anlamlı mesajları bir araya getirdik. İşte, 19 Nisan 2024 anlamlı cuma mesajları, sözleri ve cuma günü kutlama mesajları...



19 NİSAN 2024 CUMA MESAJLARI



Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.



Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.



Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...



Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah



Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.



Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.



Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.



Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.



Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.



Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.



Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.



Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)



Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun



Allah Cumanızı huzur, mutluluk ve sonsuz bereketlerle bereketlesin. Size ve ailenize Cuma’nız Mübarek olsun!



Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!



Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.



Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.



Cuma'nın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!



Bu mübarek Cuma gününde, Allah sizi ilahi rehberliği, koruması ve bereketiyle bereketlesin. Cuma Mübarek olsun.



Bu Cuma'yı amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!



Bu mübarek Cuma gününde Allah'tan sevgisini ve bereketini üzerinize yağmasını diliyorum canım. Güzel ve huzurlu bir Cuma geçirin!



Bu Cuma'yı Allah'la ve birbirimizle ilişkimizi güçlendirmek için kullanalım. Sevgimiz ve inancımız yeşermeye devam etsin. Cuma Mübarek olsun kardeşim



Cuma namazlarımızı kılarken sevginiz ve desteğiniz için minnettarım canım. Allah bizlere bir ömür boyu mutluluk ve beraberlik nasip etsin. Mübarek cumalar dostum.



Kardeşim, bu kutsal Cuma gününde, Allah size başarı, huzur ve refah versin.



Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.



Mübarek Cuma’lar. Bu fırsatı Allah'a olan inancımızı tazelemek ve O'nun rehberliğini ve merhametini aramak için değerlendirelim.



Bu Cuma hepimiz için mağfiret ve bereket günü olsun. Allah'ın rahmetini dileyelim ve daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım.



Bugün sizi Allah'a yaklaştırsın ve kalbinizi O'nun sevgisi ve bereketiyle doldursun.



Bu mübarek Cuma hürmetine milletimizi terör hastalığından muhafaza eyle Allah’ım! CUMA'MIZ mübarek olsun…



Her yeni gün Allah'ın bizlere bahşettiği cennetten bir armağandır. Her şey kesin tövbeye bağlıdır. CUMA'NIZ mübarek olsun…



Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…



Tüm kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifalı cuma mesajları versin; Bu güzel günün gülümsemelerle bitmesini diliyorum…



Yükü sevgi, özü saygı, gücü huzur, süsü hoşgörü olan, mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cuma'nızı tebrik ederim...



Yaptığınız her dua dertlerinize derman olsun, sağlığınıza şifa versin, gözlerinize ışık, kalbinize huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.



Kabul olsun, dualarımızı ve tövbelerimizi kabul etsin, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun, sağlığımız daim, kazancımız bereketli olsun. Hayırlı Cumalar dilerim.



Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!



Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.



Cuma Mübarek! Hayatımızın her alanında dualarımızı sunalım ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim.



Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın bizlere bahşettiği sayısız nimetleri hatırlayalım ve O'na şükranlarımızı sunalım.



Cuma sadece bir gün değildir; Allah'ın özel bir lütfudur. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve O'nun rehberliğini ve bereketini isteyelim.



Cuma bereket günüdür, mağfiret günüdür ve yeni başlangıçların günüdür. Bu günü en iyi şekilde değerlendirelim ve Allah'ın merhametini ve rehberliğini isteyelim. Cuma Mübarek olsun!



Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.