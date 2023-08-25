Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.



Olayın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ile İshak S. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi.



Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler M.B, C.B. ve M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

