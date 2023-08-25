Cuma namazı çıkışı silahlı kavga: 2 ölü, 8 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında arazi davası nedeniyle husumetli olan 2 aile arasında tartışma çıktı.



Melik Mahallesi'nde, arazi davası nedeniyle husumetli olan iki aile arasında cuma namazı sonrası tartışma çıktı.



Bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında Hasan G, Yusuf G, Burakhan G, Furkan U, Basri G, Fatih S, Nursat G, Bahanettin U, Eyüp S. ve İshak S. yaralandı.



Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi.



Ağır yaralanan Yusuf G, Burakhan G. ve Furkan U. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yusuf G. burada hayatını kaybetti.



Jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.



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