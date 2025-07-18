Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi'nin önünde cuma namazı sonrası cemaate pilav dağıtıldığı sırada bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı.
Saldırıda Ali Osman T., Burhan M. ve Sadık Ç. Hamdi Ü. yaralanırken, şüpheli kaçtı.
Sadık Ç. ile Hamdi Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer iki kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.
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