Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı

Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi'nin önünde cuma namazı sonrası cemaate pilav dağıtıldığı sırada bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı.

Saldırıda Ali Osman T., Burhan M. ve Sadık Ç. Hamdi Ü. yaralanırken, şüpheli kaçtı.

Sadık Ç. ile Hamdi Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer iki kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.