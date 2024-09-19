Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 20 Eylül 2024 İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatlerine yönelik araştırmalar bir gece öncesinden hız kazandı. Milyonlarca Müslüman'ın camilere akın edeceği cuma gününde, öğle ezanı ile birlikte haftanın cuma namazı eda edilecek. Vatandaşlar da ikamet ettikleri şehirlerde namazın saat kaçta kılınacağını öğrenmek istiyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? 20 Eylül 2024 İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri

20 Eylül 2024 gününde, bu ayın üçüncü cuma namazı kılınacak. Haftalık ibadetlerini camilerde ihya edecek olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saatini, Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenebilecekler. Öte yandan bu mübarek günde, tüm illerin cuma namazı saatleri farklılık gösterecek. İşte, 20 Eylül 2024 İstanbul-Ankara-İzmir cuma namazı saatleri...

20 EYLÜL'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da 13:03'de Ankara'da 12:47'de İzmir'de 13:10'da Adana'da 12:37'de Bursa'da ise 13:02'de kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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