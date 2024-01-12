Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri (12 Ocak 2024 cuma namazı saatleri)

Cuma namazı öncesi Müslümanların namaz saati araştırmaları başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen yüz binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını Diyanet üzerinden araştırmaya başladı. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. İşte, 12 Ocak 2024 il il cuma namazı saatleri.

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri (12 Ocak 2024 cuma namazı saatleri)

12 Ocak Cuma gününün gelmesiyle birlikte, ocak ayı içinde eda edilecek ikinci cuma namazına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, başta , , , Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Bulundukları illere ait cuma namazı saatlerini sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da namaza yönelik hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. tarafından paylaşılan takvimle il il cuma namazı saatleri belli oldu İşte, 12 Ocak 2024 Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 12 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da 13.17'de Ankara'da 13.02'de İzmir'de 13.24'de Adana'da 12.52'de Bursa'da ise 13.17'de kılınacak.

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Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri (12 Ocak 2024 cuma namazı saatleri) - 1

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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